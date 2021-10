“Congreso Sombra”, en BCS, dará seguimiento a iniciativas de la Legislatura Estatal

En Baja California Sur se implementará el Congreso Sombra en una iniciativa de Madrugadores de La Paz abrazada por Suma Ciudadana, que tiene por objetivo analizar las iniciativas y asuntos que plantean los legisladores locales dando una opinión técnica sobre los mismos y generando un registro de cada actuación legislativa.

Flavio Díaz Mirón, integrante del Grupo Madrugadores de La Paz informó en reunión con el Grupo Madrugadores de Los Cabos que Suma Ciudadana es un grupo de 150 personas que tienen la inquietud de contribuir con el desarrollo del país, a través de este Congreso Sombra que nace en Nuevo León, siguió en Veracruz, Guanajuato, Colima y ahora en Baja California Sur.

En el caso de Baja California Sur, los temas que les interesa dar seguimiento son transparencia, agua, medio ambiente, infraestructura y movilidad.

Mencionó que ya sostuvieron una primera reunión con la diputada Gabriela Cisneros, presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sobre cómo poder trabajar en conjunto para lograr incidir que el estado se convierta en un ejemplo en materia de transparencia y anticorrupción.

Ya dieron el primer paso y es muy positivo porque va a surgir una próxima reunión con la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso de Nuevo León y de ahí surgirá una agenda en el estado de cómo poder trabajar en que los comités anti corrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción funcionen y no se estaticen y que los funcionarios de dichos comités no tengan una dependencia directa del gobierno, para que no se conviertan en juez y parte.

“Vamos a estar haciendo la sombra para que esto se haga y funcione óptimamente para beneficio de los sudcalifornianos”, reiteró.

Reiteró que el objetivo de la iniciativa Congreso Sombra será apoyar y exigir al legislativo para que las cosas se hagan bien, vincularse con los legisladores, “reconocemos que ellos nos representan y los queremos como representantes, se trata de ser un vínculo abierto”, refirió.

Destacó la importancia de que no se callen los ciudadanos ya que ese silencio a las acciones de gobierno fomenta la corrupción reiterando que cuando se generan las riquezas sexenales y hay desvíos importantes y no dices nada, vives en el país donde nunca va a pasar nada.

Por ello puntualizó, en el civismo es una forma de vincular al ciudadano con los destinos de la nación:

“El civismo nos ayuda a entender a dónde vamos como país y exigir nuestros derechos, eso que hacen mal, lo hacen con dinero que viene de tu bolsillo, tu ya lo pagaste, tú ya sabes que con tu dinero puedes pagar las cosas que tu tengas derecho a tener, si pagas tus impuestos y seguimos con baches, entonces la pregunta es ¿ a donde se van los impuestos?, para ayudar a la gente y darle un cheque para inducir el voto o simpatía”.

Se trata de que haya una nueva dinámica, que como ciudadanos seamos más incluyentes: