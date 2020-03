Conmemoran Día Internacional de la Mujer en CSL

Los Cabos.- Recordando la lucha que han tenido las féminas por la igualdad de derechos a lo largo de la historia, se realizó el acto cívico conmemorando el Día Internacional de la Mujer bajo el lema “Soy generación igualdad: por los derechos de las mujeres”, encabezado por la Coordinación de Educación.

En representación de la alcaldesa Armida Castro Guzmán, Olga Pilar Payán Beltrán, coordinadora del Instituto de las Mujeres en Cabo San Lucas, ante los presentes expresó que el 8 de marzo del 2020 representa un recuento de todo lo que las generaciones han hecho por alcanzar la igualdad; derecho humano fundamental que les pertenece y que deben trabajar día con día para que sea una realidad y sea permanente; sin embargo, en esta fecha mujeres de todas las edades claman dignidad, justicia y respeto; han decidido emprender marchas exigiendo a gritos “ya basta, no queremos más feminicidios, no queremos que nos violen, no queremos que nos toques, no te atrevas a abusar de una niña, no nos maten”.

“Sabemos que tenemos que redoblar el esfuerzo, que no es tarea solo de mujeres, que somos hombres y mujeres quienes generaremos el cambio cultural que se requiere, que somos todas las personas las afectadas; si creemos en la fuerza del cambio de la que somos capaces, estaremos en el camino de alcanzar los objetivos del milenio y movilizar la acción mundial con miras de lograr la igualdad de género. Desde el Instituto de las Mujeres les invitamos a ser agentes de cambio con la promoción y el respeto a los derechos humanos”, declaró Payán Beltrán.

Cabe mencionar que en la ceremonia estuvieron presentes en representación de la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán, la coordinadora del Instituto de las Mujeres en Cabo San Lucas, Olga Pilar Payán Beltrán; el delegado municipal, Óscar Leggs Castro; la representante de la diputada Rosalba Rodríguez, ciudadana Consuelo Baranda Olea; Ana Isabel Ureña Melfi oficial mayor delegacional; Erandi Ornelas Rojas, coordinadora de IMDIS Los Cabos; Mayra Maldonado coordinadora del Instituto de la Juventud en Cabo San Lucas y los jóvenes del Cobach 04.