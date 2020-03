Conoce a la modelo mexicana que rompe con todos los estereotipos de la discapacidad

La modelo mexicana Ana Gabriela nació con amelia bilateral, una malformación congénita que la dejó sin ambos brazos.

“No hay limitaciones ¿sabes? A pesar de que tengo una discapacidad, porque ciertamente la tengo, nunca me la he tomado como que yo soy una persona con discapacidad, ¿entiendes? Yo me considero como cualquier otra persona”, aseveró Ana Gabriela.