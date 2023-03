Consejo Coordinador de Los Cabos pide reunión con Capufe

Hace un par de semanas el Consejo Coordinador de Los Cabos, envió un documento al Gobierno de México, con copia a la dirección de Caminos y Puentes Federales (Capufe), para buscar darle solución definitiva al problema del libramiento carretero que conecta Cabo San Lucas con el Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

De acuerdo con el documento enviado por las cámaras empresariales de Los Cabos, la carretera no estaba cumpliendo su función, provocando tráfico en la vialidad.

Julio Castillo Gómez, presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, señaló que la respuesta de Capufe solo fue parcial y no se atendieron las peticiones que se hacían directamente a la dependencia federal. Por este motivo, los empresarios enviaron una segunda carta dónde se da detalle de los problemas de cobro y la necesidad de mejorar su infraestructura.

“Tuvimos una respuesta parcial al primer documento. Nos respondió el director de Capufe que sí hay un sistema de cobro y dijeron que no entendían las conexiones que nosotros pedíamos. Entonces contéstanos en una segunda carta que no negábamos que existirá un sistema automatizado de cobro, lo que nosotros decimos es que no funciona y no es eficiente”.