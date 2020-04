Consejo Mundial y boxeadores hacen llamado contra la violencia

México.- El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y diversos campeones y ex campeones mundiales hicieron un llamado para evitar la violencia en el hogar en tiempos del COVID-19, seguros que “saldremos adelante”.

A través de un video, el organismo mandó el mensaje: “momentos de mucha incertidumbre, ansiedad y temor”, con lo cual piden a todos en casa cuidar a su familia, “seamos comprensivos y demostremos que las batallas también se ganan abajo del ring con amor, unión, respeto y tolerancia”.

“Me importas tú, somos campeones, vamos a salir adelante, sí se puede, somos campeones”, remata el “Gran campeón mexicano”, Julio César Chávez, el video en el que participan otros ex boxeadores como Erik “Terrible” Morales, Marco Antonio Barrera, Humberto “Chiquita” González o el argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

“Hay mucho que podemos hacer, vamos a salir adelante, hay mucho que hacer, nos toca demostrarlo desde la casa, somos campeonas y campeones. Ya lo hemos demostrado en el ring, no permitas que la violencia entre en tu casa, cuida a tu familia, en nuestra casa no entra la violencia, me importas tú”, mencionan.

En el video aparecen pugilistas como Jackie Nava, Yéssica “Kika” Chávez, Mariana “Barby” Juárez, Lourdes Juárez, Ibeth Zamora, Kenia Enríquez, Yamileth Mercado, Sulem Urbina, Yesenia Gómez, Guadalupe Martínez, Maricela Cornejo, Fanny Martínez y la ex pugilista Laura Serrano.

También los monarcas Juan Francisco “Gallo” Estrada, Miguel “Alacrán” Berchelt, David Benavidez, quienes manifestaron su deseo de que no exista la violencia al interior de las familias.