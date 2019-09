Consejo Municipal del Transporte no es una instancia que pueda obligar al Congreso a frenar la ley de movilidad, aseguró Juan José Zamorano

San José del Cabo.– Negó el representante de la alcaldesa Armida Castro en la reunión del Consejo Municipal del Transporte, Juan José Zamorano, que esta reunión haya sido una “intentona” de parar la iniciativa de ley de movilidad en el estado de Baja California Sur.

Al preguntarle al respecto, el también director general de Seguridad Pública Municipal respondió:

“Pues mira, nosotros no somos una entidad que podamos tener el poder, somos un consejo municipal, el Congreso es autónomo, es la autoridad que tiene que definirlo; el Congreso tomará en su momento la opinión, algunos de los aspectos o no; el Congreso es autónomo y ellos definirán el sentido en el que subirán la ley y la votarán; simplemente lo comento, el Consejo Municipal es la asociación de los gremios del transporte de todas las modalidades de un municipio para sugerir y emitir opiniones que pueden o no ser tomadas en cuenta a la hora en que se vota una ley”.

Dijo que los gremios quieren ver plasmadas sus propuestas en el documento final que se va a votar, porque consideran que no han sido tomadas en cuenta sus opiniones. El consejo es un ente que sugiere, y en ese sentido se harán llegar estas inquietudes, el Congreso tendrá la última palabra.

“Quiero ser bien claro, nosotros no somos quien puede parar o no una ley, eso nosotros no lo somos, pero sí podemos emitir un documento sugiriendo que se considere lo que ellos están llamando, es facultad del Congreso de los diputados aprobar subir, leer y el votar una ley “.