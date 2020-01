Conserva PRI capital político para dar batalla en 2021

En conferencia de prensa, Jesús Flores Romero e Hipólito Ceseña David, dirigente del sector popular y presidente del PRI en Los Cabos, reiteraron que una vez fortalecido en lo interno intensificarán activismo político

San José del Cabo.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Los Cabos se encuentra preparado para enfrentar con positivos resultados la contienda electoral del 2021, para ello han estado preparándose desde lo interno, en la estructura y superando divisionismos que han sido obstáculo para el triunfo electoral, así lo confirmaron en conferencia de prensa el dirigente del sector popular, Jesús Flores y el presidente del PRI en el municipio cabeño, Hipólito Ceseña David.

Hipólito Ceseña indicó que han venido realizando un trabajo interno desde el año pasado, y aclaró porqué el partido no ha salido en temas que acontecen, precisamente porque se tenían que preparar en lo interno y “ya estamos preparados para salir a los medios y dar a conocer el trabajo que hemos venido realizando, primero se tuvo que hacer una catarsis de manera interna con la gente que siempre ha apoyado al partido, existiendo un gran capital político y que sigue prevaleciendo en el partido tricolor”, subrayó.

Precisó que el año pasado se organizaron de manera muy personal con cada una de esas personas con gran lealtad al partido, para fortalecer un proyecto que inició en el 2007, y recalcó que hoy en día hay muchas oportunidades para construir, para salir adelante.

“En lo personal y lo que ha pasado en nuestro partido, tenemos experiencias de las adversidades, y creo que hoy en día tenemos que aplicar esa experiencia, hemos trabajado siempre cuesta arriba y hay las condiciones de recuperar lo que se ha perdido; hoy en día están las condiciones favorables, porque este gobierno federal y municipal en Los Cabos se han venido destrozando solos, hay una ausencia de gobierno, por tanto hay oportunidad para construir entre grupos y privilegiar las coincidencias”, acotó.Insistió Hipólito Ceseña que no hay nada nuevo en este gobierno, “hoy vemos esa maraña que se viene construyendo, se violan los derechos humanos, la presunción de inocencia por parte del Presidente de la República no abona para nada al país, eso va a dar auge para que los grupos organizados se puedan unir para construir el rumbo que necesita México, este estado de Baja California Sur y el municipio de Los Cabos.

“Hemos venido haciendo un trabajo de manera muy personal con los que apoyan el territorio, la militancia que ha mostrado lealtad, con ella se está construyendo este proyecto para participar en el 2021, el partido se tiene que ver de manera organizada”, refirió Ceseña David.

La realidad actual del país, estado y municipio es la falta de brújula, de los problemas que son muchos, no hay un proyecto que sea enarbolado por el gobierno de Morena para que la ciudadanía participe.Se están fortaleciendo a nivel partido la estructura y el activismo electoral que son dos vértebras para poder llevar a cabo una campaña exitosa, tenemos experiencia de manera territorial, tenemos la gente en cada una de las 134 secciones que conforman el municipio, la base y la fortaleza de la misma militancia, puntualizó.

Por su parte, el dirigente del sector popular del PRI en el estado, Jesús Flores, aseveró que si algo ha quedado claro de los resultados del Gobierno federal es la polarización que se ha generado en todo el país, es uno de los grandes logros que ha traído “esta transformación de cuarta” y problemas que están a punto de implosionar dentro del gobierno y explotarle a la sociedad, como es la inseguridad, el tema de la salud y el problema de la migración.

Abundó que lo que ha sobrado en este gobierno federal es ligereza, ocurrencias, incapacidad, indolencia y lo que ha faltado es un buen gobierno y a nivel municipal la curva de aprendizaje de esta administración ya se les agotó y lamentablemente funcionarios siguen tratando de aprender cuál es su responsabilidad, cuando la curva de aprendizaje ya los ha rebasado.Asimismo, cuestionó que la dirigencia estatal del PRI no ha sabido ejercer su papel de oposición, “la dirigencia del partido ha dejado mucho que desear en ese sentido, porque son los dirigentes de partido los responsables de fijar posturas ante lo que ocurre en la entidad con el gobierno panista y los gobiernos morenistas de La Paz y Los Cabos.