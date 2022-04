El herpetario se ha sumado a la conservación de especies endémicas de BCS

El serpentario de La Paz, ha contribuido en gran medida en la recuperación de especies endémicas en la entidad. Baja California Sur es uno de los estados de la República más ricos por la variedad y belleza de sus ecosistemas. Además, su flora y su fauna, hacen una región maravillosa que merece nuestra dedicación a protegerla y conservarla.

Un proyecto que nació con la intención de acercar a los animales silvestres y nativos de Baja California Sur a la población se ha convertido hoy en día en un icono de rescate y amor por la naturaleza.

“De repente vimos que había que hacer rescate, rehabilitar animales, desde casa nos llamaban, el Herpetario se abre con un espacio de rehabilitación y reinserción al medio de animales”, puntualizó.

Como resultado, actualmente las personas que ya no pueden atender a sus mascotas realizan el llamado de emergencia al Serpentario, para posteriormente ser colocados en su hábitat natural. Víctor explicó que es una sabia decisión por parte de la población, ya que un animal no nativo no se puede liberar en la naturaleza, ya que puede generar severas afectaciones en el ecosistema.

Asimismo, dio a conocer que se ha contado con el resguardo de especies poco usuales como mascotas, como es el caso de mapaches, zorras, coyotes, entre otras especies.

“La presa de la buena mujer” es un ejemplo de conservación. Cuando se construyó la población de tortugas ahí se extinguió, estuvo sin tortugas por 20 años y cuando tomamos el reto de regresar esa tortuga la capturamos y la reprodujimos por 17 años y hoy en día está estable la población de tortugas en este lugar”, detalló.

Por su parte, recordó que en Isla Catalina, gracias a la constancia y apoyo de los ciudadanos, se ha logrado repoblar la única especie de víbora de cascabel.

Finalmente, el director del serpentario comentó que con la disminución de los casos por covid-19, en próximas fechas se realizarán jornadas de liberación de tortugas y demás especies endémicas para el público en general.