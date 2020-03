Conservadores quieren que me aísle para aprovechar vacío de poder: AMLO

“¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense, no habría conducción. O sí, habría la conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder. Los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo”, declaró.