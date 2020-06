Considera Canaco Los Cabos buena idea la Alianza Nacional Emergente de Conago por el turismo

Cabo San Lucas.– Es una buena idea de la Conago el conformar una Alianza Nacional Emergente por el Turismo”, así lo consideró el presidente de Canaco Servytur, Ignacio Labandeira, tras señalar que lo que requiere el sector turístico es apoyo económico gubernamental para poder salir de la profunda crisis económica en que se encuentra.

“El sector necesita un apoyo económico importante, dentro del sector privado habrá gente que esté dispuesta a invertir dinero pero necesitamos el apoyo por parte de los gobiernos, con una legislatura que apoye al sector, necesitamos a lo mejor la reducción del IVA en los servicios turísticos y un apoyo gubernamental en cuanto a buscar fondos, que como en otros países el Gobierno federal invierta dinero en el sector, si no lo vamos a ver muy complicado, van a pasar tres o cuatro años y no nos vamos a recuperar”.

Entidades como Baja California Sur cuya economía está basada en gran parte en la actividad turística no puede estar sin recibir un apoyo financiero ante los efectos de esta pandemia, y se observa mínima intención del Gobierno federal, porque este asunto no se arregla con palabras sino con músculo financiero.

“Están bien las alianzas y el apoyo al sector turismo en general, esto no se arregla con palabras, aquí hay que traer músculo financiero, que la gente que tiene recursos para invertir se le garantice el Estado de derecho y que el gobierno garantice que el día de mañana no habrá un cambio de ideas”.

“Necesitamos tener una garantía de que el sector público está apoyando al sector turismo”, concluyó.