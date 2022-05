La constancia de situación fiscal podría dejarte sin quincena

En las últimas semanas las empresas han solicitado a sus colaboradores entreguen sus Constancia de Situación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poder realizar el proceso de pago de quincenas.

Pero la interrogante es: ¿Para qué están solicitando este documento? Esto es derivado de una reforma fiscal que se realizó este año, por lo que es importante que este documento sea entregado y que deberá incluir tanto el domicilio actual del colaborador como su código postal para que este documento pueda ser susceptible a la reducción de impuestos correspondiente por parte del patrón, así lo dio a conocer Hans Vásquez Valdez, titular Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Baja California Sur.

“Derivado de la reforma fiscal 2022, se modificó la fracción 4 del artículo 29, en la cual se establece principalmente que todos los comprobantes fiscales digitales que como todos podemos conocer cómo los talones de pago o recibos de nómina deben de contar con el código postal del domicilio del contribuyente del trabajador. Esto con la finalidad de que la nómina para el patrón pueda ser susceptible de la deducción correspondiente.”

¿Pero qué es la Constancia de Situación Fiscal? Se trata de un documento expedido por el SAT que contiene información del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Cédula de Identificación Fiscal. Aunque este documento puede solicitarse en cualquier momento, es necesario tramitarlo antes del 1 de julio y entregarlo a tiempo.

En este sentido, Prodecon ofrece servicios gratuitos a los contribuyentes que quieran realizar el proceso de actualización o generar su constancia.

“Por lo cual los contribuyentes que prestan estos servicios subordinados, que bien conocemos como asalariados, el patrón debe incluir en el CFDI el código postal que está asentado en la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal es un documento que sirve como identificación ante el Servicio de Administración Tributaria. En Prodecon a través de sus múltiples servicios estamos apoyando a los múltiples contribuyentes desde generar tu contraseña, generar tu constancia de situación fiscal, ya sea de manera presencial y de manera remota.”

De no contar con la constancia y que esta no sea entregada al área de Recursos Humanos (RH) no podrán timbrar tus recibos de nómina y por ende no podrás cobrar tu quincena correspondiente al mes que estás laborando. Por este motivo Hans Vázquez, comentó que el proceso es fácil, solo se debe contar con un dispositivo electrónico con cámara; además de contar con un RFC, correo electrónico, teléfono y una identificación oficial para poder realizar el proceso.

“Como tal a través del aplicativa SAT ID, tu vas a poder ingresar desde un dispositivo que tenga cámara y vas a poder realizar la firma; desde un celular o una tableta electrónica y tu solo vas a tener que tener a la mano tres cosas fundamentales: identificar tu registro federal de contribuyentes que te fue asignado, un correo electrónico, un teléfono y tu identificación oficial vigente escaneada.”

Ante esto la Prodecon solicita a los contribuyentes atender este nuevo proceso fiscal, y recordar que en próximos días iniciará campañas móviles de atención en los cinco municipios para brindar asesorías a los ciudadanos en temas fiscal