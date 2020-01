“Construcción de caseta en Palmilla no está fuera de norma” Colegio de Arquitectos

Cabo San Lucas.– Alberto Medina Chavarín, presidente del Colegio de Arquitectos de Los Cabos, dio a conocer que la revocación de la licencia de construcción para la creación de una caseta de vigilancia en la playa pública de Palmilla, en San José del Cabo, no está fuera de ninguna norma, al contrario, el construirla elevaría las medidas de seguridad; lo arbitrario sería que en el lugar se colocara una pluma, cadena o alguien empezara a pedir alguna identificación para ingresar al sitio público, debido a que hay derechos constitucionales que deben hacerse valer.

Explicó que integrantes del Colegio de Arquitectos han estado revisando toda la información relacionada a la construcción de una caseta en Palmilla y que causó la molestia de la ciudadanía; señaló que han analizado varios artículos en cuanto a leyes de construcción y reglamentos municipales y no han encontrado elementos que indiquen que la acción esté fuera de norma.

Añadió que existe una carta de los desarrolladores de Palmilla en la que se comprometen a no poner las plumas y que se tiene que hacer valer y sobre todo que quiten la pluma que ya existe en la playa, refiriendo que la polémica que ha desatado este caso es un referente para revisar que todos los accesos a playa estén libres, es decir que los desarrolladores cercanos a las playas cumplan con este derecho constitucional.

“Desarrolladores de Palmilla nos están dando esa oportunidad de poder revisar a todos los demás desarrolladores; creo que es una muy buena oportunidad de platicar con todos los representantes de los fraccionamientos para ver este asuntos. El Colegio está en la postura de que todas las playas deben respetarse y estar libres y sin ninguna restricción, una pluma te restringe, una cadena te restringe no debe existir nada de eso”.

Dejó en claro que mientras exista una caseta y no haya una restricción a la playa, no tiene porqué haber algún problema, “debe existir una vigilancia que atienda cualquier actividad sospechosa y de este modo evitar actos como lo ocurrido en 2017 que hubo una balacera, por lo que estamos conscientes de que debe haber una caseta con alguien para que en dado caso de presentarse algún problema éste avise a las autoridades correspondientes alguna irregularidad, no estamos en contra de la caseta sino de que se prohíba y se bloquee el acceso, y la caseta no lo bloquea”.