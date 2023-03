Se analiza la construcción de una tercera planta desalinizadora

Baja California Sur es un estado con un importante estrés hídrico, el estado además cuenta con el municipio de Los Cabos, mismo que es considerado como uno de los destinos turísticos número uno del país.

De acuerdo al titular del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapas), Ismael Rodríguez Piña, en la entidad cabeña se tiene un déficit de agua de hasta 400 litros por segundo, lo que motivó desde hace varias administraciones la creación de una segunda planta desalinizadora, misma que está en construcción actualmente, no obstante, el organismo analiza la construcción de una tercera desalinizadora que ayude en el tema de la falta de agua en el municipio de Los Cabos.

La tan anhelada construcción de la segunda planta desalinizadora, ubicada en la delegación sanluqueña, ha sido responsable de un sinfín de viajes a la Ciudad de México de parte del ayuntamiento de Los Cabos, esto con el propósito de que la obra culmine antes de que termine la gestión del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y del edil cabeño, autoridades del Oomsapas han comenzado a crear un futuro incierto en materia del agua potable.

Ismael Rodríguez Piña, titular del Oomsapas, mencionó que el tema de la Mejora Integral de Gestión (MIG) va por buen camino, adelantando que durante la siguiente semana realizarán un viaje para concretar la firma del contrato de supervisión para las obras del mejoramiento en los acueductos.

“Sin agua no hay desarrollo y sin agua no hay vida, entonces, bajo esa línea, la gestión no ha parado, en la Ciudad de México seguimos trabajando fuertemente, la próxima semana vamos a BANOBRAS a poder firmar el contrato de supervisión de la Mejora Integral de Gestión que era lo único que nos faltaba para poder iniciar con los acueductos allá en la calle Estrella y Avenida Leona Vicario, ahí será el inicio de los trabajos del MIG, para que visualmente los ciudadano vean el trabajo que se desarrolla a través de la gestión de nuestro presidente Oscar Leggs”.