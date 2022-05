Construcción de varadero para pescadores de Mulegé beneficiará a 200 familias

Con el fin de que los pescadores de Santa Rosalía puedan incrementar su productividad, el gobernador Víctor Castro Cosío en gira de trabajo anunció el inicio de obras del varadero “La Playita”, el cual tendrá una inversión de 19.14 millones de pesos en su primera etapa.

Esta es una solicitud añeja de los pescadores de Santa Rosalía, un reclamo que por años se tenía y que se hace realidad gracias a la coordinación del Gobierno del Estado, la Administración Portuaria Integral (API) y el Ayuntamiento de Mulegé, lo cual beneficiará a este sector de la población, con un aproximado de doscientas familias.

“La palabra y los compromisos se cumplen, por encima de las formas tradicionales, no permitiré mentiras, encabezamos un gobierno de no mentir y de no robar, somos un ejemplo de honradez y compromiso, no permitiremos más simulación”, reiteró en su mensaje el Gobernador.