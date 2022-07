Construye SCT carril de incorporación y no coloca señalamientos viales

Usuarios del Corredor Turístico denunciaron a CPS Noticias que el reciente carril de incorporación de baja a alta velocidad, ubicado frente a Plaza Península en la zona de El Tezal, representa un verdadero riesgo de accidente automovilístico, esto ante la falta de señalamientos de advertencia o de prevención.

Cabe resaltar que a inicios de este mes, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) empezaron con los trabajos de construcción con dirección Cabo San Lucas a San José del Cabo trabajo que fue concluido días atrás, sin embargo, no hay ningún señalamiento que indique dicha incorporación.

A mesa de redacción llegó la inconformidad expresada por un automovilista que narró la experiencia vivida la tarde noche del pasado martes 26 de julio, indicando no dar crédito a lo que estaba sucediendo.

Detalló que esto es para no creerse y es que las autoridades abrieron un carril de incorporación, en el que no hay absolutamente ningún señalamiento, ni aviso como tampoco notificación.

“Andando en ese tramo, un tipo se mete con su unidad y los dos carros que venían delante de mí, se llevaron un susto y por instinto se echaron para un lado y casi nos matamos, no hay nada, ni siquiera un señalamiento de disminuya, esto no puede ser, está de no creerse, la verdad”, dijo el inconforme.