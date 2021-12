Cónsul de EU denuncia abuso y cacería de servicios médicos

En días pasados, el alcalde cabeño Oscar Leggs sostuvo una reunión con el Cónsul General de los Estados Unidos, Tom Reott y a CPS Noticias le reveló que el tema a tratar fue el abuso que sufren los estadounidenses en materia de servicios médicos.

Ante ello reveló que ya iniciaron las investigaciones para como municipio hacer lo propio, no obstante el tema ya se turnó al Congreso del Estado y al Gobierno Estatal:

“Aquí se trata de que el que venga y traiga su seguro finalmente si se enferma ellos tienen que determinar a donde, a que hospital lo lleven y que no todo esté monopolizado hacia un solo hospital, nosotros hemos determinado de que ninguna ambulancia de ningún centro médico tenga exclusivos en alguna parte de la ciudad, no se pueden estar peleando los enfermos, no pueden estar cazando a ver quién se enferma y llevarlo al donde les cobran más caro, no se trata de eso, si no que el paciente determine en donde quiera ser atendido”, recalcó.