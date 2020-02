Consultorios médicos municipales brindan consulta y medicamentos gratuitos

Los Cabos.- La señora Patricia Masadiego Bartolo, calificó de positivo que la Dirección Municipal de Salud del XIII Ayuntamiento de Los Cabos ofrezca consultas y medicamentos de manera gratuita: “estoy muy agradecida porque necesitaba ir con un especialista y ellos me consiguieron la cita y el medicamento, porque no estaba en mis posibilidades. Todo el medicamento que ocupé me lo consiguieron”… (SIC)

La beneficiaria mencionó que, la atención en los diferentes consultorios municipales ubicados en San José del Cabo, en la colonia Vista Hermosa y en la colonia Centro, calle Margarita Maza de Juárez, así como en Cabo San Lucas, en la colonia El Arenal, calle Ejido a espaldas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, son de excelente calidad, atención de primera, por lo que, luego de ser atendida, recomendó a la ciudadanía a que haga uso de estos espacios, que vienen a apoyar la economía familiar.

Asimismo, agradeció a la alcaldesa Armida Castro Guzmán por la iniciativa de pensar en los que menos tienen, por buscar cómo ayudar a las familias más vulnerables, haciendo una invitación a que visiten los consultorios médicos municipales, que cuentan con profesionales de la salud, siempre disponibles para atender al ciudadano.

Por su parte el doctor Adán Monroy Justo, director municipal de Salud en el Gobierno de Los Cabos, resaltó que se ofrece el servicio de consultas dentales en los consultorios de Vista Hermosa y de la colonia El Arenal; en este último, se brinda atención psicológica y terapia de adicciones, así como pláticas educativas