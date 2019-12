Consumo de mariguana ya superó al de alcohol en BCS: CIJ

San José del Cabo.- A partir de este sábado 7 de diciembre, el Centro de Integración Juvenil (CIJ), arrancará en todo el país, siendo Los Cabos una zona de atención prioritaria, las Ferias de Salud y Cultura para hacerle llegar a los jóvenes y a los padres de familia las ofertas de diversas actividades, como deporte, clases de cultura, instrumentos, recreación, para alejar a los jóvenes del camino de las adicciones, así lo dio a conocer en entrevista Maritza Guadalupe Jiménez Landa, directora de Desarrollo Operativo del Centro de Integración Juvenil.

En el marco de la firma del convenio Ayuntamiento de Los Cabos a través del Instituto Municipal de la Juventud con el Centro de Integración Juvenil, afirmaron que reforzarán las acciones de prevención contra las adicciones, pero no de una manera aislada, sino en participación y coordinación los tres niveles de Gobierno y la sociedad.

“Vamos a hacerlo de manera permanente, no es algo que vamos a iniciar y que se quede en el papel como muchas veces, nada más en firma; este es un compromiso que tenemos de llevar a cabo como son ferias, capacitaciones y prevención durante todos los próximos 6 años en coordinación, cosa que no se había hecho antes, se trabajaba en forma aislada; ahora hay una muy buena intención de todas las instituciones de poder hacerlo juntos”.

Uno de los principales retos en el caso de Baja California Sur, estableció, es retrasar el inicio de consumo de drogas en los jóvenes que es a partir de los 10 años.

“En Baja California Sur hace unos años teníamos como primer lugar el alcohol y el tabaco; hace unos meses, hablando de los pacientes que llegan a CIJ y los jóvenes que llegan con nosotros, están iniciando el consumo de drogas a los 10 años y la primera droga con que tienen contacto es la mariguana, la segunda son las metanfetaminas y la tercera la cocaína como drogas ilegales, esto quiere decir que el consumo de mariguana en nuestros pacientes ya superó el alcohol y el tabaco. Sí, en su momento la prevención va a ser que se retrase la edad de inicio de los jóvenes y sí es posible que no lleguen a consumir”, concluyó.