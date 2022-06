El 60% de los contagios activos de COVID en BCS son estudiantes de nivel básico

Hasta la tarde de este miércoles, el 60 por ciento de los casos activos de Covid-19 en todo el estado son niños y jóvenes estudiantes de nivel básico; esta información surge de los datos que dio a conocer la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, Alicia Meza Osuna.

La matrícula escolar de preescolar, primaria y secundaria en la media península es de 155 mil alumnos y el último reporte de la SEP indica 657 contagios, en razón de ello la representante estatal expuso que esta cifra no representa ni el uno por ciento de la población académica.

“La secretaría de salud no nos da la cantidad de contagios, la Secretaría de Educación Pública Federal tiene un sistema donde todos los días cada escuela registra los contagios que se van presentando tanto de maestros como de alumnos en todas las escuelas del país”, precisó.

Dijo también que no han suspendido labores en ningún centro escolar, aunque sí lo han hecho con algunos grupos, pero esto ocurre únicamente cuando los maestros son quienes resultan contagiados y los estudiantes no pueden ser atendidos por otro académico. Aunque no precisó la cantidad de veces que ha ocurrido esto, señaló que a la fecha tienen 180 maestros contagiados.

Respecto a la posibilidad de cancelar los festivales y actividades de fin de curso, declaró que están siguiendo las indicaciones del sector salud:

“Nosotros respondemos a las indicaciones que nos da la Secretaría de Salud y la última recomendación que nos ha dado la secretaría es que todas las escuelas continúen trabajando con normalidad y con el aforo del 100%, porque la educación es una actividad esencial, la reducción de aforos no aplica para las escuelas”, reiteró.

Finalmente, Meza Osuna insistió en que los estudiantes y personal académico están siguiendo las medidas sanitarias con el uso de cubrebocas y lavado de manos constante.