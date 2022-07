Aumento de contagios ensombrece la recuperación económica

Un gran primer semestre fue el que vivió el destino con un impresionante recuperación económica, la Secretaría de Turismo y Economía (Setue) de Baja California Sur, detalló que la economía del estado creció 25.5%, después de que en los últimos dos años a causa de la pandemia disminuyera 11.9%, esto de acuerdo con datos del Índice de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ante este gran avance de nueva cuenta la sombra del Covid-19 se hace presente; la incertidumbre y preocupación vuelve a apoderarse de los empresarios, principalmente de la Asociación de Empresarios de Los Cabos, quien a través de su presidente del Consejo Asesor y Vigilancia, Carlos Tinoco Balderas explicó que los empresarios están atentos a que en todo momento los negocios cumplan con los protocolos de bioseguridad, esto para evitar que un repunte de casos activos, provoque una caída en los ingresos de los empresarios.

“Por supuesto que sí existe el temor por la salud, y claro que seguido del tema económico; todavía alguno de los negocios no se recuperan y no han tenido la fortuna de reestructurarse y aprovechar los beneficios que se están sintiendo. Sin duda nos preocupa, y es mucho el compromiso de que al menos no es mandatorio el uso del cubrebocas para los consumidores y los clientes; para los colaboradores si es necesario y si es obligatorio”.