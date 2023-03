Contamina Fonatur con aguas negras la colonia Infonavit La Choya

El presidente del comité vecinal de la colonia de la Infonavit La Choya, Carlos Quijada, ha denunciado la falta de respuesta de las autoridades ante un problema de insuficiencia del drenaje en la colonia. El problema ha estado presente desde hace varios años, pero se ha agravado con la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Fonatur.

La conexión de esta planta con la colonia ha generado una sobrecarga en el sistema de drenaje existente, lo que ha derivado en una situación insostenible para los habitantes de la zona, un panorama contrastante si se toma en cuenta que la Fonatur tiene como objetivo la creación y consolidación de proyectos de inversión en el sector turístico que contribuyan al cuidado y preservación del patrimonio natural, histórico y cultural de México.

“Esto ya tiene varios años que hemos tenido este problema, desde que se puso la nueva planta de agua potable. Hemos tenido este problema seguido, que al conectarse con todos Los Cabos automáticamente se deriva a que es insuficiente el tipo de drenaje que tenemos. O sea, es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos hablado mucho con las autoridades y definitivamente no nos han dado una respuesta positiva”.

Los vecinos comentan que tienen varios años con este problema y no han recibido una respuesta adecuada de las autoridades, y dijeron estar dispuestos a trabajar con quien sea necesario para mejorar la situación.

“Estamos tratando de hacer todo el apoyo posible como comité de colonias y no solo es responsabilidad de las autoridades, también tenemos algo de responsabilidad nosotros. Ese es mi punto de vista, muchas gracias”.

A pesar de haber intentado contactar con las autoridades en numerosas ocasiones, el señor Quijada afirma que no se ha obtenido una respuesta satisfactoria. Además, aseguró que recibió un audio de los trabajadores de Oomsapas, mismo fue compartido a la redacción de CPS Noticias,en el que se habla de un posible boicot, pero no se especifica de qué tipo y con qué fin.

“Buenos días, señora delegada. Yo ando trabajando lejos de ahí y traigo a toda la palomilla en un trabajo por acá por Buenos Aires. No voy a poder ir, pero los electromecánicos creo que van a echar una vuelta más tarde para revisarlo de la bomba. Me comentan los electromecánicos que están apagando la bomba, o sea, la bomba no tiene ningún problema. Los electros niveles tampoco. Es alguien que entra al cárcamo y hace la maldad de apagar la bomba.

Si lo vuelven a corroborar ahora los electromecánicos, vamos a tener que ver la manera ahí con el apoyo suyo de hablarle a Seguridad Pública para que se estén echando rondines para que vayan a chequear frecuentemente, o usted misma, porque es adrede, pues estos a lo mejor lo hacen por para dañar o cuestión política, no lo sé, pero yo le voy a corroborar cuando los electromecánicos me digan que fue. Yo le digo a usted y hay que chequear esa parte, por favor. Gracias”.