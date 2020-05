Contingencia beneficia a 20% de los acreditados por Infonavit en BCS

San José del Cabo.- Hasta el momento un 20 por ciento de los acreditados del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Baja California Sur, de un universo 34 mil ya han sido beneficiados con la serie de medidas de apoyo que ha implementado la institución para proteger el pago del crédito de los trabajadores y también de las empresas en la entidad.

Así lo anunció en entrevista, el representante de la Dirección General del Infonavit en la entidad, Carlos Humberto Rodríguez Mantilla, quien hizo extensiva la invitación a trabajadores y patrones del estado a aprovechar estos apoyos, destacando que son los acreditados quienes tienen que tramitar estas medidas.

Asimismo, mencionó el número de trabajadores y empresas beneficiadas hasta el momento en Baja California Sur.

Explicó los beneficios a que tienen derecho los trabajadores:

“Desde el pasado 15 de abril el instituto ha implementado una serie de medidas de apoyo para proteger el pago del crédito de los trabajadores que han adquirido un crédito hipotecario sin importar el año, tipo y línea de contratación, estas medidas consiste en un fondo por desempleo con un pago del cero por ciento por tres meses en saldo se va a mantener congelado no se va a requerir el pago de la mensualidad y tampoco se va a capitalizar el interés al saldo capital, la siguiente es una prórroga de hasta por 6 meses que también va a mantener el saldo congelado no se va a capitalizar ningún interés, no se va a requerir el pago de la mensualidad siempre y cuando el trabajador no cause alta en un empleo formal”.