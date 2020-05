Contingencia, una etapa compleja para las relaciones amorosas

Daniela Pérez

La Paz.-En las relaciones amorosas como normalmente las conocemos, se suelen generar expectativas e idealizaciones de la pareja y de la relación, que pueden conducir a una decepción.

En la contingencia, las relaciones amorosas como normalmente se conocen, en la cotidianeidad, pueden presentar cambios significativos debido a una mayor o menor convivencia de pareja debido al confinamiento, mencionó el psicólogo Daniel Aníbal Rodríguez Dima.

“Cuando estamos en una relación de pareja, en una situación donde no hay contingencia, es más sencillo que me ilusione, idealice a la persona, y con más tiempo y más trato, pueda empezar a darme cuenta o a descubrir estos aspectos que no son tan positivos y que al tener la libertad de poder ajustar horarios y poder hacer acuerdos con la convivencia, se puede hacer más llevadera”, explicó.

Señaló que actualmente nos encontramos ante una situación imprevista que ha cambiado las condiciones de vida de las personas, y como consecuencia pueden presentarse cambios en las relaciones también, entre ellas una fijación en los aspectos negativos de la pareja, lo que genera problemas de comunicación o conductas desagradables, por lo cual, si hay interés de continuar con la relación, es necesario que ambas partes se den un tiempo para revalorar la convivencia y buscar alternativas de mejora.

También señaló que es necesario ser empático con la otra persona, y validar lo que está viviendo, ya que todas las partes están ante una situación tan complicada, sin embargo, si la situación escala hacia una violencia física que ponga en riesgo la integridad o la salud de la víctima, el panorama más factible es la separación, si no es así, es necesario hacer un análisis y buscar formas de resolver el problema.

Finalmente, comentó que existen personas que ante situaciones adversas se sienten vulnerables y tienen la necesidad de estar acompañados o acompañadas, ya que requieren sentir la sensación de estar protegidos o protegidas o de que están protegiendo a alguien.

“Son personas que por lo general, a lo largo de su vida no han desarrollado las herramientas necesarias para asumir la situaciones como un adulto responsable y saludable, y eso los lleva a buscar la compañía de otras personas que les generan seguridad”, concluyó.