Continúa abandono de mascotas durante contingencia y adopciones se reducen

Daniela Pérez

Durante la contingencia no se ha detectado ningún cambio significativo en la población de gatos y perros, mencionó Tania Zenteno Savín, quien es presidenta de Me Interesa Ayudar a un Gatito (MIAU Gatito), sin embargo, las adopciones han disminuido significativamente.

Mencionó que entre las causas de abandono las más recurrentes está que las personas no tienen espacio y tiempo para cuidarlos, y que adoptan a las mascotas sin entender el compromiso, mientras que señaló que durante esta contingencia el abandono por motivos económicos es una de las principales, dado a la crisis provocada por el Covid-19.

Ante esta situación, señaló que existen alternativas y organizaciones que continúan trabajando para que estas mascotas no terminen en la calle, como es el caso de (MIAU Gatito) Me Interesa Ayudar a Un Gatito, quien se dedica a poner en adopción a mascotas e incluso apoya con donación de alimento a los dueños, a través de su página de facebook.

Los principales retos que enfrentan los grupos voluntarios que se dedican a ayudar a animales en situación de calle durante la contingencia, está la disminución del voluntariado, lo cual se refleja en una disminución de la atención hacia perros y gatos, mientras que para quienes tienen refugios, con las restricciones actuales, ha resultado más complicado sacar a los animales a pasear.

También mencionó que existe un miedo latente debido a rumores sobre el riesgo de que las mascotas puedan ser portadoras o transmisoras del virus, sin embargo señaló que no existe evidencia de esto, “la información que tenemos nosotros es que este coronavirus no se transmite a los perros y a los gatos y no hay peligro”.

Finalmente, mencionó que no hay que tener miedo al contagio e invitó a continuar adoptando y a resolver sus dudas a través de la página de facebook.