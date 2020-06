Continúa BCS en fase 5 en pandemia por Covid-19

La Paz. El Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que Baja California Sur permanecerá en el nivel 5 del sistema de alertas sanitarias, por lo que se mantendrá el aforo del 30% para actividades económicas no esenciales, recreativas y socioculturales, “la salud de las y los sudcalifornianos es lo más importante y hasta en tanto no existan las condiciones ideales, no se procederá a dar el siguiente paso”, señaló.

Mendoza Davis recordó que en estos momentos, a la par del esfuerzo que realizan de manera coordinada las instituciones de salud y gubernamentales, se torna indispensable la participación responsable de todos para evitar más contagios y seguir avanzando hacia la nueva normalidad.

Acompañado por el secretario de Salud, Víctor George Flores, por los representantes de todo el sector, por representantes de las Fuerzas Armadas y de los ayuntamientos de La Paz y Mulegé, el mandatario sudcaliforniano mencionó que de acuerdo con el seguimiento que se da al comportamiento de la pandemia, por el momento no es recomendable reactivar más actividades no esenciales, por lo que será hasta la sesión del próximo viernes 26 de junio cuando se determine si se autorizan o no.

“Aquí lo más importante es que como ciudadanos hagamos conciencia de cuidarnos a nosotros mismos y con ello, cuidar a los demás. Que la batalla que libramos cada uno, nos permita conservar la salud y con ello cuidar a los demás”, precisó el gobernador Carlos Mendoza Davis.

En la reunión se presentó un informe sobre la reactivación económica de la minería y la construcción, así como de actividades alternas, en donde se destacó la participación de los empresarios para cumplir con los protocolos que tienen como propósito el cuidado de la salud de los trabajadores.

También sobre la infraestructura, hasta hoy suficiente, para atender a pacientes con Covid-19 y la importancia de continuar utilizando los servicios de telemedicina y de la página web, para atender de inmediato casos sospechosos.