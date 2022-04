Continúa CEMAC con las labores de esterilización

El Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC) continúa con su labor de esterilización canina y felina, brindando el servicio en sus instalaciones y llevando a cabo campañas en diferentes colonias de la ciudad, con la finalidad de disminuir la sobrepoblación.

Es por ello que el CEMAC informa a la ciudadanía que pueden agendar su cita a través del número 612 230 92 79 con WhatsApp en un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Además se deben seguir los siguientes requisitos para poder esterilizar: 12 horas de ayuno (no agua y comida), no hembras gestantes, ni en celo, deben llevar collar y correa, los gatos deben de ser transportados de manera individual ya sea en jaulas, fundas de almohada, toallas, etc.

Toda adopción es gratuita, pero si la o el ciudadano desea puede donar lo siguiente: alimento seco para perros (croquetas), trastes para agua y comida de preferencia de plástico de reciclaje, artículos de limpieza, bolsas negras, jabón de polvo, guantes, cubrebocas, gasas no estériles, campos dentales, agua oxigenada, aguja hipodérmica amarilla, jeringa para insulina, aguja hipodérmica y navajas para rasurar.

Con respecto a las campañas de esterilización caninas y felinas fuera de CEMAC y con apoyo de La Secretaría de Salud, Fundación Franky Hanon A.C y Médicos de la UABCS, así como alumnos voluntarios, se han realizado en noviembre en la Colonia Laguna Azul con un total de 59 mascotas atendidas, en diciembre en la colonia Solidaridad Mezquitito con un total de 45 mascotas, mientras que en enero en la colonia El Progreso con 101 mascotas, en febrero en la colonia Chametla con 83 mascotas y en marzo con 17 mascotas esterilizadas en la comunidad de El Triunfo. Sumando un total de 305 mascotas esterilizadas.

Cabe señalar, que en lo que va la de la presente administración municipal se han realizado un total de 61 adopciones, 4 en noviembre y 4 en diciembre del años pasado, así como 11 en enero, 6 en febrero y 36 en marzo, mismas que han sido mascotas rehabilitadas, mismas que han sido recogidas de la calle, por reportes ciudadanos o bien por maltrato, y que son socialmente aptas.