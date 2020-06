Continúa convocatoria a permanecer en casa para no elevar el número de contagios por Covid-19

Los Cabos.– Con la finalidad de prevenir y disuadir actividades no esenciales que propicien contagios por Covid-19 entre la población, el Gobierno de Los Cabos en coordinación con las instancias que integran la Mesa de Seguridad, acordaron continuar realizando filtros en puntos estratégicos del destino, para convocar a la ciudadanía a permanecer en casa con más énfasis y no rebasar la capacidad en las instituciones de salud.

Al respecto, la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán informó la importancia de que el número de contagios no se eleve -en ese sentido-, aseguró que la convocatoria por parte de toda la Mesa de Seguridad y las instancias de los tres órdenes de Gobierno que la integran, es reforzar los filtros para que los habitantes entiendan que es necesario que no haya movilidad en las actividades no esenciales.

“Ese es el motivo por el cual seguimos con las áreas deportivas y las playas cerradas, es parte de la instrucción que gira el Consejo Estatal para la Seguridad en Salud; en este tema de Covid-19, la ruta la continúa trazando la Secretaría de Salud en concordancia con Salud Federal”, precisó la Alcaldesa.

Asimismo, la Primera Edil cabeña, enfatizó que el número de casos indica que debemos estar alertas, ya que el punto crucial es no rebasar a las instituciones de Salud, por lo que se invita a la ciudadanía a quedarse en casa. “Es de voluntad, de convocar y convencer a la gente; y ojalá que en la gente esté la decisión de quedarse en casa”, concluyó.