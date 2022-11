Continúa la escasez de gas LP en la ciudad de La Paz

La escasez de gas LP continúa en la ciudad de La Paz, esta situación ha ocasionado que los ciudadanos tengan que acudir a las gaseras para rellenar sus tanques.

Las personas recorrieron diversas empresas distribuidoras de gas LP pero se encontraban cerradas, por lo que tuvieron que acudir a la única gasera que estaba laborando y nuevamente se presentó una larga fila.

Los ciudadanos mencionaron que continúan batallando para conseguir este indispensable producto debido a que no cuentan con el servicio a domicilio, deben acudir a la empresa.

“ Ya llevo tres días, por lo mismo de que sin gas por lo mismo de que ellos no pueden no pueden ellos llevar el gas a domicilio y uno también anda ocupado, me he quedado sin gas tres días, esperando a tener yo oportunidad para poder surtir el gas”.