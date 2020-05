Continúa la impartición de la comunión domiciliaria

La Paz.– Desde el 16 de abril, la mayoría de las iglesias de la Diócesis de La Paz atendieron el decreto en donde se instituye realizar la eucaristía domiciliaria; por lo cual, cada iglesia dependiendo de su disponibilidad, recorre las calles aledañas a su parroquia para entregar en la puerta de los hogares la comunión, con la intención de evitar que las personas salgan de su domicilio y se generan aglomeraciones en sus templos.

Juan Gómez Esqueda, quien es vocero de la Diócesis de La Paz, señaló que no todas las iglesias están llevando la eucaristía a los domicilios, pero quienes sí lo hacen, no tienen un horario y día definido, sino que cada iglesia se organiza de acuerdo a sus posibilidades.

“Cada parroquia se organiza de acuerdo a sus posibilidades, yo lo que opté para evitar que se junte la gente es que quienes quieren, vienen en diferentes horarios del día, les doy la comunión y están un ratito solos en el templo y ya se van. Algunos salen en domingo, otros entre semana, es lo que te digo, no hay algo uniforme en cuanto a horarios y días, más bien se organizan de acuerdo a las posibilidades de cada parroquia”, explicó.

Señaló que una de las principales razones por las que algunas parroquias no están llevando la comunión domiciliaria es para evitar la propagación del virus y además, porque están atendiendo a personas que necesitan ayuda alimentaria.

“No todas las parroquias lo están haciendo, por el temor simplemente del contagio, más que contagiarse, de ser portadores en un momento dado, porque llega a una casa con mucha sana distancia que haya, con que se den la mano existe el riesgo, a lo mejor yo no me contagio, pero sí puedo contagiar a otros. Yo más que estarme preocupando por eso, me he preocupado más por el hambre que tiene la gente que es más importante ahorita, con las despensas pues”, expresó.

Finalmente, señaló que para los fieles existen cosas más importantes que comulgar; entre ellas, el llevar una vida cristiana dentro de sus hogares, lo cual ha resultado complicado en estos tiempos de confinamiento.