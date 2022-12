Realizan mantenimiento y limpieza a camellones en CSL

Con el objetivo de conservar una ciudad limpia, el personal de la Coordinación de Servicios Públicos ha implementado en diferentes puntos de la delegación sanluquense el “Programa para la Limpieza y Mantenimiento de Camellones”, desde que inició la XIV Administración de Los Cabos que encabeza Oscar Leggs Castro. Así lo dio a conocer el coordinador de dicha área Gregorio Canales Jáuregui, quien además comentó que han trabajado en conjunto con las cuadrillas de limpieza de parques y jardines para hacer más eficientes las labores de aseo.

Asimismo, el coordinador de Servicios Públicos en Cabo San Lucas mencionó que dentro de las actividades de limpieza han abarcado hasta las principales avenidas, ya que en ocasiones la acumulación de basura obstruye la movilidad de la ciudadanía.

Por otra parte, Gregorio Canales Jáuregui resaltó que dichas acciones son responsabilidad de la ciudadanía desde luego trabajando en conjunto con el Gobierno Municipal, por lo que comunicó que para el próximo año se estima el arranque de un programa que consiste en adoptar un camellón y mantenerlo en óptimas condiciones, trabajando de la mano del sector empresarial.

Para finalizar, el titular del área comentó que aquellas personas que deseen unirse a las labores de limpieza pueden acercarse en los camellones principales con el personal de Servicios Públicos, ya que diariamente se encuentran trabajando.

“Diciembre es mes de reflexión, porque es cuando cerramos el año. ¿Qué hicimos que nos falta por hacer y que viene? Como deseo de navidad, voy a pedir que todos los días del año le vaya bien a Cabo San Lucas.

El deseo principal es que todos los niños y niñas tengan una bonita navidad, que no pasen hambre, que no pasen frio, que tengan una sonrisa, un regalo lo importante es convivir en familia, que la pasen bien y que el año que viene 2023, sea un año más generoso, más bonito y que siempre tengan salud, que estén con su familia, que dios me los bendiga. Muchísimas gracias y bendiciones a toda la gente de Cabo San Lucas”, finalizó.