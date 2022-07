Continúa llamado a padres para que vacunen a sus hijos

Ante el miedo e inseguridad de un sector mínimo de padres de familia para la aplicación de la vacuna contra Covid-19 para menores de 5 a 11 de edad la médica de vacunas María de Los Ángeles Beltrán explicó, que las vacunas son los biólogos más nobles y más eficaces es por ello que se debe de romper el miedo de la vacunación resaltando así que todas y cada una de las vacunas contra Covid-19 son seguras.

“Son vacunas muy seguras eso es muy importante y cabe resaltar para que una vacuna pueda estar disponible a la población en general además de ser eficaz debe de ser segura entonces hacer un llamado a que confíen los papas y que bueno la experiencia habla más que por sí sola se han aplicado millones de dosis de diferentes vacunas durante años y hoy por hoy hemos visto que son medidas de salud pública muy eficaces”.

Así mismo es importante informar que NO existe mayores reacciones después de la aplicación de la vacuna, dentro de los síntomas que se presentan son los mismos que se han presentado entre adultos y jóvenes tal como la típica inflamación donde ocurre la vacuna, enrojecimiento, dolor en el área, así como la fatiga o fiebre. Se debe recordar que los más pequeños no pueden expresar sus síntomas, pero pueden llorar más, estar más irritables, no tener apetito o no poder dormir bien, lo que debe de pasar en un par de días.

Respecto a tener un esquema completo en los infantes del país contemplando a los niños menores de 5 años la médica de vacunas María de Los Ángeles explica que los menores deben de contar con su cartilla de vacunación al día más allá de que se plante una aplicación existen vacunas importantes para los pequeños.

“Bueno para estos pequeñitos menores de cinco años lo más importante es que tengan al día su cartilla nacional de vacunación no madamas para Covid otras enfermedades eso es bien importante lo demás se irá viendo en el transcurso del tiempo, pero seguir reforzando que hay otras vacunas más allá de la vacuna contra Covid que debemos de tener y que tenemos que priorizar y que desafortunadamente por este tema las hemos dejado de lado y muchas veces no les damos importancia necesaria”.

Gracias a la aplicación de biológicos contra esta enfermedad ha sido crucial para que, a pesar del incremento progresivo de casos activos que presenta la entidad, el sector salud mantenga la ocupación hospitalaria moderada, es por ello que es fundamental que la población siga implementando con toda responsabilidad las medidas preventivas.

Es importante estar atentos a las próximas convocatorias para el suministro de inmunizantes para menores de edad en la página a través de la página de la Delegación de Programas para el Desarrollo BCS.