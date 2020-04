Continúa Protección Civil Estatal supervisando medidas preventivas implementadas por Covid-19

La Paz.- Durante estos días de contingencia y en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno, se han realizado diversas acciones preventivas para mitigar la propagación del virus Covid-19 en Baja California Sur, así como la supervisión del cumplimiento de las mismas, así lo dio a conocer el titular de Protección Civil en la entidad, Carlos Alfredo Godínez León.

El subsecretario estatal, mencionó que para tal efecto, se han instalado 23 filtros preventivos ubicados en las entradas y salidas de pueblos y rancherías, coordinados por los delegados y subdelegados municipales, así como en las principales ciudades de Baja California Sur, donde participan grupos voluntarios, personal de Protección Civil estatal y municipal, Policía Estatal y Municipal, así como personal de la Secretaría de Salud.

“En el caso de las playas y espacios públicos de recreo, debemos de reconocer la participación y solidaridad de las familias sudcalifornianas, que han seguido la recomendación de no asistir a ellas para no generar concentraciones masivas; son pocas las ocasiones en las que se han visto algunas personas, mismas a las que se les hace el exhorto para que atiendan las medidas sanitarias emitidas por el sector salud, ya que la disposición es quedarnos en nuestros hogares”, agregó.

El funcionario enfatizó que, hasta este momento, la carretera Transpeninsular se encuentra abierta, principalmente a vehículos que transportan suministros de primera necesidad; en este caso, sólo se está inhibiendo el paso de quienes pretendan realizar alguna actividad de tipo turístico.

Finalmente, Godínez León agregó que es fundamental la participación de la ciudadanía para prevenir cualquier situación de riesgo, por lo que se mantiene el llamado a no salir de casa, y en caso de requerirse sea una persona por familia, ya sea para adquirir alimento, trabajo o salud, reiteró.