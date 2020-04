Continúa Protección Civil Municipal apoyando con recorridos en playas ante la falta de responsabilidad de la ciudadanía

Edith Velázquez

La Paz.– Continúa Protección Civil Municipal apoyando con recorridos en playas ante la falta de responsabilidad de la ciudadanía, así fue como lo explicó Nolzuly Almodóvar Gracia, directora de Protección Civil Municipal.

“Nosotros estamos trabajando desde hace dos semanas en el cierre de las playas, estamos trabajando con Zofemat y estamos trabajando también con la Policía Ecológica y Seguridad Pública; ya hemos hecho recorridos, llevamos bastante trabajo avanzado. No tenemos mayor problema ahorita con las playas, pero sí hay todavía quien se resiste, pero vamos a estar trabajando, vamos a tener operativos constantes, pero sí tenemos que estarle pidiendo a la gente que se retire”, expresó.

Insistió que de continuar la ciudadanía sin acatar las indicaciones de Seguridad Pública, Zofemat y Protección Civil, se verán en la necesidad de utilizar medidas más extremas.

“Nosotros estamos hasta las 10 de la noche desde la Dirección de Zofemat haciendo los recorridos pero, ya después siguen viniendo a las playas, siguen entrando y ahí vamos a pedir refuerzo con Seguridad Pública y sancionar, vamos a tener que llegar al punto de sancionar. Esto es un llamado a la ciudadanía para que todos colaboren, ya que es por su seguridad, pero no lo hemos entendido así y créeme que nos quitan mucho tiempo estar yendo a sacar a la gente en los recorridos, cuando hay gente que nos necesita de otra manera”, dijo.

En ese sentido, dijo que ante la formalización que hiciera el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis ante el cierre de playas, la ciudadanía debería de ser más responsable y evitar el traslado innecesario de las diferentes direcciones de seguridad.

“Siguen buscando playas para ir; si cerramos una, entre ellos se comunican y van a otra. De verdad que esto no es un juego, ojalá entendiera la ciudadanía que esto no es un juego, nos quitan mucho tiempo a la autoridad para andar sacando la gente que ya sabe que hay una instrucción, ahora formalizada por el Gobernador y tendríamos que empezar a respetar”, concluyó.