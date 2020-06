Continúa proyecto de la nueva desalinizadora siendo una prioridad en Los Cabos

Los Cabos.– A fin de continuar analizando el protocolo de actuación del proyecto nacional de la nueva Planta Desalinizadora, la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos -acompañada por el cuerpo técnico del Oomsapas-, encabezó una reunión virtual con las y los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pese a los retrasos que la actual contingencia ocasionó.

Al respecto, la Primera Edil cabeña informó que el proyecto no se detendrá y van a concluir con los estudios necesarios para estar en la posibilidad de llevar a cabo la licitación de la obra en tiempo y forma.

“Hablar del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (Oomsapas), así como del importante desorden administrativo en el que fue recibido por el actual Gobierno, no ha sido problema para superar a la pandemia con cierta autonomía financiera, al hacerse cargo de su nómina y de los gastos de ejecución que se han tenido que realizar, para poder dotar del vital líquido con equidad a cada una de las familias cabeñas”, destacó la Alcaldesa.

En ese sentido, aseguró que el trabajo sigue, tratando de sacar adelante al Oomsapasy el proyecto de la desalinizadora, que sin duda dijo, ha recurrido a prórrogas; no obstante, durante la reunión con Conagua especificó:“seguimos adelante, seguimos analizando el proyecto, realizando los estudios y trabajando coordinados para poder tener un proyecto en tiempo y forma”, concluyó la presidenta municipal de Los Cabos.