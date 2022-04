Continúa temblando en BCS

En los últimos días en la región de Los Cabos y La Paz se han registrado una serie de sismos que por fortuna no han resultado en afectaciones graves, ni daños materiales.

El día sábado dos sismos de magnitud 4.3 fueron registrados en las cercanías de Cabo San Lucas, el primero sucedió a las 14:43 (tiempo del centro de México.) y el segundo a las 19:53 (tiempo del centro de México) así lo informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de sus redes sociales.

Información preliminar señala que el epicentro del primer temblor fue a 94 km al sur de Cabo San Lucas, con una profundidad: 5 km y el segundo fue registrado a 114 km al sur de la ciudad del estado de Baja California Sur y tuvo una profundidad de 5 km.

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Aunque la historia no tiene registros de sismos graves en Baja California Sur (BCS) que haya dejado daños graves, es importante que la población sepa que hacer después de un temblor, estas son algunas recomendaciones tras registrarse un sismo: hacer una revisión del hogar en búsqueda de posibles daños, utilizar el celular solo en emergencias, no encender cerillos o velas hasta asegurarse que no hay alguna fuga de gas y recordar que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante estar alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, identifica zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor conservar la calma y quedarse en una zona de seguridad, alejarse de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estacionase y alejarse de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, alejarse de la playa y refúgiate en zonas altas ante un posible tsunami.