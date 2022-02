Continúa incrementando el trabajo infantil en la zona de la Marina

La explotación infantil en las zonas turísticas de Cabo San Lucas, es uno de los principales temas que se ha dado seguimiento a través de la Mesa de Seguridad que preside el Consejo Coordinador de Los Cabos, en ese mismo sentido, Antonio Cordova, representante de la Comisión de Seguridad de la Asociación de Empresarios de Los Cabos, explicó que es necesario que las autoridades pongan mano dura sobre este tema; si bien es complejo porque se trata de menores de edad, dependencias como el DIF deben intervenir para proteger los derechos de los menores.

“Les ha faltado esa fortaleza de mano para ordenar las cosas, al estar desordenados eso genera más caos y es propersión para que la delincuencia empiece actuar. Si estamos preocupados por la falta de mano más dura en simplemente seguir las reglas. Los niños ahora en la Marina no tenemos el control. Es complejo lo de los niños, pero es algo dónde pudiera estar el DIF también y que pudieran trabajar”.

La sociedad es una parte fundamental de esta problemática; ciudadanos y turistas deben evitar consumir los productos que venden los menores de edad, esto para evitar que incremente el número de niños vendedores, principalmente en la zona de la marina de Cabo San Lucas, enfatizó Antonio Córdova.

“Yo creo que también nos hace falta esa parte, como sociedad no es todo el problema que tengamos. Como sociedad tampoco estamos haciendo lo que nos corresponde. Nos falta decir a los negocios no compren, le falta decir a los hoteleros a sus huéspedes no compren en la calle, a los niños porque nos van afectar”.