“Continuamos trabajando en la capacitación comunitaria ante la temporada ciclónica que se encuentra cerca” Santillán

San José del Cabo.- Erick Santillán, director municipal de Protección Civil en Los Cabos recordó que derivado a que este próximo 15 de mayo da inicio la temporada ciclónica 2020 y que concluye el 30 de noviembre, la dependencia ya se encuentra retomando las diversas dinámicas del año pasado para trabajar de manera coordinada con la sociedad, tal como fueron las capacitaciones comunitarias:

“La coordinación nacional de Protección Civil está trabajando en lo que vienen siendo los programas, más que nada en la proyección que hay, debemos recordar que usamos los 24 nombres comunes para lo que es el ciclo y ya de ahí va a ser selectivo de acuerdo al evento que sea exclusivo y específico para el Pacífico Mexicano, ahorita nada más es cosa de esperar, la coordinación nacional junto con Conagua van a hacer su trabajo, de ahí ya se hace la información en cascada, ya le informarán al Subsecretario estatal y él nos compartirá toda su información, pero sí vale la pena recordar y señalar, vamos a hacer el mismo trabajo que años anteriores, fortaleciendo unas partes que se requieren en este sentido; ahorita desgraciadamente por la cuestión sanitaria hemos tenido que bajar el ritmo, pero todavía seguimos con la capacitación comunitaria, ahorita es nada más ir retomando poco a poco el ritmo para otra vez tener el ‘boom’ que ya habíamos tenido con esta capacitación”.

Por igual forma, indicó continuarán con el desazolve de los arroyos en el municipio cabeño; además de revelar que estarán recibiendo la información sobre los fenómenos que se pronostican para la temporada ciclónica 2020 aproximadamente el 10 de mayo.

Agregó que actualmente se encuentran ejecutando 3 obras por parte de Conagua que por cuestiones de la misma contingencia no pueden parar, asimismo dijo, estas obras estarán ponderando el riesgo:

“Tenemos el arroyo de Puerto Nuevo que se tuvieron que hacer los muros de contención, así como aguas arriba del arroyo Don Guillermo que es un obra importante que no podíamos dejar para después de la contingencia ya que esto representaba un gran riesgo para la población, y de ahí también tenemos el caso de Chula Vista en donde se han estado haciendo trabajos de canalización por parte de Sedatu, también hubo obras dentro de Cabo San Lucas en las cuales no pudimos interferir en el trabajo según el decreto que se hizo de no a la obra pública y civil, aquí venía por parte de la Federación y por la importancia y prioridad ya no pudimos interferir, estamos tratando de solucionar un riesgo pero íbamos a dejar abierto otro muy grave, y ya tuvimos la experiencia con ‘Odile’, ‘Lidia’ y el año pasado con las tormentas y la tromba que tuvimos por lo que no podíamos arriesgarnos”.