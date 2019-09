Continúan infracciones para conductores de plataforma Uber: Choferes

Graciela de la Cruz Gámez

San José del Cabo. – Luego de que se detectara la continua circulación de los conductores de la plataforma Uber, la Dirección Municipal del Transporte ha sancionado con multa a los choferes de la aplicación por operar en el municipio de Los Cabos.

Han sido sancionados con una multa de 25 mil pesos, según asegura Alex Estrada Valencia, chofer de la plataforma y quien dice que la empresa ayuda a cubrir los gastos de las multas por trabajar de una manera “ilegal” en el municipio de Los Cabos.

“La multa ahorita está alrededor de los 25 mil pesos, claro se nos hace un descuento si la pagamos antes de los 4 días, pero obviamente nosotros por algo estamos trabajando, por necesidad y no contamos con esa cantidad para estarla pagando; entonces, por un lado Uber nos está respaldando con ese tipo de infracciones”.

De igual forma, el chofer de Uber denunció recibir abusos por parte de los inspectores municipales de transporte.

“Con los de Transporte Municipal que son los encargados ahorita de aplicarnos lo que son las infracciones en contra del servicio de Uber, ya que supuestamente no está autorizado todavía aquí en lo que es el municipio de Los Cabos, más que nada sí hemos tenido bastante conflicto con ellos porque han sido un poco groseros; yo sé que tienen un cargo y todo, que son autoridad, pero eso no les da derecho muchas veces en llegarnos a provocar a los golpes, a amenazarnos que nos van a golpear, digo yo que cualquier autoridad debe tener un cierto respeto por cualquier ciudadano”.

Aseguró que seguirá trabajando en la plataforma mientras siga generando ingresos para su familia, pese a cualquier circunstancia.

Así vivió la experiencia de ser multada Jacqueline Sánchez, quien manifestó su molestia al ser interceptada por autoridades del Transporte Municipal.

“Me dicen que yo soy Uber y la verdad yo ni dada de alta estoy en la plataforma, yo vine por una amiga que vive aquí en el vado, aquí estamos nosotros viviendo también; entonces, confundido el señor me está levantando una infracción porque piensa que yo soy Uber, yo ya me cansé de decirle y en ningún momento me negué a darle la ayuda a mi amiga que viene del vado y el señor me pidió mi tarjeta de circulación y licencia”, indicó.

Con respectó a lo acontecido el Inspector Municipal del Transporte, Alejandro Flores explicó la situación de la infracción a la ciudadana Jacqueline Sánchez, señalando tener de prueba a los clientes que solicitaron el servicio de la plataforma.

“Hay evidencia por parte del cliente, donde dice que pidió el acceso por parte de la plataforma Uber aquí, el servicio lo marca por parte del artículo 200 que ocupa el permiso de una concesión, con el cual no cuenta la señorita; la llevaba de aquí a la zona del vado por 50 pesos, todo está grabado, todo está evidenciado; cualquier inconformidad que pase con el juez calificador”.

El inspector del transporte finalizó, reiterando que la ley de movilidad está en espera y mientras eso suceda se tienen que respetar las leyes y los reglamentos actuales.