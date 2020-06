Continuas denuncias por ganado que invade predios en El Rosarito

El ciudadano Omar, quien reside en la colonia El Rosarito sobre la calle Playa Santa María denunció ante las cámaras de CPS Noticias la constante problemática de la presencia del ganado en su terreno, especialmente durante la madrugada:

“Yo vivo exactamente en esta casa en donde obviamente no tenemos cerco y el ganado es insistente porque a veces viene como a las 9 de la mañana o 12 del día. Tengo un perro pero no es suficiente. Tengo que andar espantando al ganado. Precisamente tengo una evidencia de una mata de mango que está en la orilla y el ganado se come la fruta para después dejar excremento, por lo que hago un llamado al dueño, porque él ha de dormir muy agusto mientras el ganado se brinca a mi propiedad, que no debería”.