Contraloría Municipal reforzada, enfocada en ser preventiva

Lorena Berber Olguín, contralora municipal, en entrevista para CPS Noticias informó que la dependencia que encabeza ha sido reforzada y por instrucciones del alcalde de Los Cabos se enfocarán en ser un área preventiva:

“Te comento que desde que entre a la administración, en estos días que llevamos de gobierno hemos estado trabajando en darle un ordenamiento a la Contraloría y sobre todo reforzarla”, expresó.

Expuso que de no contar con la estructura completa, la dependencia no puede ejecutar ni sancionar. No obstante, y por instrucciones del Presidente Municipal, lo que buscan es ser una dependencia preventiva y así dijo:

“Darles las recomendaciones, darles las observaciones para que en tiempo y forma puedan solventar”.

Destacó que tras el ordenamiento retomarán el seguimiento de algunos temas como el de Derechos Humanos, quien ha emitido recomendaciones.

En cuanto a las reuniones con los exfuncionarios para la revisión de documentos entregados en el cambio de administración, finalmente expuso que dicho proceso se ha hecho en etapas, una de ellas fue la notificación de los exservidores públicos, solo requiriendo a diez de los cuales no todos se han presentado por estar fuera de la ciudad, sin embargo tienen que hacerlo a más tardar en febrero.