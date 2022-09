Contraloría Municipal la revictimizó por denunciar caso de hostigamiento sexual

Fue el pasado mes de julio cuando salieron a la luz, al menos 7 denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra de directivos del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM); sobre esto, una de las presuntas víctimas acusó revictimización y obstaculización de su caso denunciado por parte de la Contraloría Municipal.

Fue el pasado 11 de julio cuando una trabajadora del INDEM interpuso una denuncia formal en contra del coordinador de la misma dependencia en Cabo San Lucas, Jaime Iván “N”, por el delito de “hostigamiento sexual”, ante el Ministerio Público de la PGJE; sin embargo, refirió que antes acudió al Instituto de las Mujeres donde no tuvo el trato correcto y el asesoramiento que ella buscaba.

“Yo me encontraba trabajando en el área de deporte y a raíz de que fueron sucediendo las cosas yo puse mi denuncia el 11 de julio, pero hasta ahorita, veo muy lento de mi proceso. Yo antes de poner mi denuncia me dirigí al Instituto de las Mujeres para que de una manera me orientaran, pero no recibí el servicio adecuado, así que como Dios me dio a entender, puse la denuncia. Ya de ahí no había respuesta por parte de ellos, solo cuando me dijeron que Contraloría estaban pidiendo parte de mi denuncia, que le presentara los hechos que ya había denunciado en el MP”.

Por lo anterior, el Ministerio Público calificó los hechos como hostigamiento sexual, la cual derivó a la causa penal CSL/2546/20227 NUC; no obstante, como en un principio lo manifestó, su caso no ha tenido avances y menos con la revictimización por parte de personal de la Contraloría Municipal, al haberle solicitado que manifestara los detalles del hostigamiento del que fue víctima por el coordinador del INDEM en Cabo San Lucas en un plazo de 5 días, pese a que dicho órgano no tiene la función de impartir justicia.

“Yo no quería presentar esos hechos porque siempre tuve ese temor a que me fueran a hostigar a mis testigos; sin embargo, fui prácticamente obligada a entregar mi denuncia”.

Tal cual lo mencionó la víctima, los hechos fueron así, ya que manifiesta que, después de haber revelado sus testigos a la contraloría, dicha área los citó a comparecer, para posterior días estos cortaron comunicación con ella, por lo que refiere que el haber presentado su caso ante estas autoridades ha truncado su caso.

“Me ha afectado mucho porque me truncó el caso, porque una vez que yo presenté parte de mi denuncia que me solicitó el Instituto de las Mujeres para que se hiciera entrega a contraloría, mis testigos estaban en contacto conmigo antes y ahora después que yo presenté esa denuncia a la contraloría era para que me brindaran el apoyo y actuaran en contra de esa persona que se encuentra actualmente en el deporte; sin embargo, si actuaron pero a mal, ya que al día siguiente que yo me quise contactar con uno de mis testigos que fue llamado por Contraloría me bloqueó”.

A lo que la víctima refiere que Contraloría Municipal le calló a sus testigos, los cuales tenían declaraciones muy fuertes en contra del ahora coordinador del INDEM, los cuales, por ende, no podrán ayudarle a darle continuidad a su caso, por lo que puede tratarse que a estos los hayan amenazado con un despido, al ser compensados.