Convoca Salud a eliminar encharcamientos de viviendas tras las recientes lluvias

Con esto se evita la reproducción del mosco transmisor del dengue

A través de brigadas de la Secretaría de Salud querealizan acciones de control larvario en colonias donde se tiene identificada una mayor actividad del mosco transmisor del dengue, Zika y chikungunya, el Gobierno del Estado trabaja para inhibir la presencia del insecto y proteger con esto a las familias sudcalifornianas contra esas enfermedades, indicó el director de Servicios de Salud, Heriberto Soto Haro.

Con la autorización de los ciudadanos, personal del programa de Vectores ingresa a las viviendas para aplicar pastillas de larvicida en los depósitos utilizados para almacenar agua de uso diario, al tiempo en que ayudan en la eliminación de encharcamientos que sirven de criaderos artificiales para el zancudo, dijo el funcionario estatal al convocar a la población para que replique esta medida en sus patios.

Tras el paso de las lluvias, las brigadas realizaron estas acciones en las escuelas que fungieron como refugios temporales durante la reciente contingencia meteorológica, pero continúan su labor en zonas habitaciones donde las ovitrampas indican que hay una mayor presencia del mosquito Aedes aegypti,indicó.

El llamado a las familias es para que no esperen la visita del personal de salud, sino que emprendan a la brevedad el saneamiento básico de sus viviendas, con la certeza de que si no hay larvas, no hay insecto transmisor y si no existe zancudo se reducen las posibilidades de contagio de esas enfermedades.

La recomendación es lavar con jabón y cepillo las cubetas, tinacos, aljibes y cisternas que se utilizan para acumular agua, además de taparlos para evitar que el mosco deposite sus huevecillos en el interior. Voltear todo aquel objeto que no esté en uso y que puede acumular agua, así como tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que puede estancarse líquido.