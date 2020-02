Convoca Víctor Castro a Gobernador a mantener Casa del Estudiante Sudcaliforniano en CDMX

La Paz.- El delegado de los programas federales en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío llamó al gobernador Carlos Mendoza Davis, para seguir sosteniendo la Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México. Incluso propuso alguna estrategia para sanear las finanzas de ese inmueble.

“La Casa del Estudiante Sudcaliforniano en la Ciudad de México ha jugado un papel a través del tiempo muy importante para la formación de muchas personas. Si no existiera la Casa del Estudiante en la Ciudad de México, no habría mucho profesionista. La Ciudad de México es un centro donde la academia y las escuelas de educación Superior son muy importantes y eso es hay que reconocerlo, sin quitarle mérito a las escuelas regionales o estatales”, indicó.

Dijo que la Casa del Estudiante en la CDMX debe de ser el soporte que contribuya a que se sigan formando los sudcalifornianos en la capital del país.

Señaló que el centro de México no sólo se forman los jóvenes académicamente, sino en todos los aspectos y no se debe escatimar esfuerzos para mantener la Casa del Estudiante.

“Podrán suspenderse algunos otros gastos que no son tan indispensables y aplicarlos a la Casa del Estudiante, yo de verdad sin querer inmiscuirme en asuntos de competencia estatal me parece que es importante que hagamos el esfuerzo con la sociedad civil porque muchos estaremos dispuestos y de acuerdo en colaborar en última instancia para sanear financieramente la Casa” sostuvo.La Asociación de Estudiantes Sudcalifornianos en la Ciudad de México informaron que el presupuesto del 2019 para la Casa del Estudiante continúa estancado.Mediante un comunicado de prensa desde la capital del país, explican que cada año la Casa del Estudiante recibió una beca de manutención cerca de 3 millones de pesos, adicionalmente para el 2019 el Congreso del Estado aprobó un presupuesto adicional destinado al mantenimiento de las instalaciones, con una suma de 2 millones 082 mil 336 pesos.