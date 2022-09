Convocan a manifestación por el aborto legal y seguro

Este 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Seguro y Libre, se llevarán a cabo manifestaciones simultáneas en La Paz y Los Cabos. La Asamblea Feminista de Baja California Sur está convocando a las mujeres y personas gestantes a reunirse en punto de las seis de la tarde a las afueras del Hospital General de Especialidades Juan María de Salvatierra y de la Delegación de Cabo San Lucas.

Al respecto, Dariela Romero, una de las integrantes de la Asamblea, denunció que, pese a que el Congreso del Estado despenalizó el aborto, en la práctica quienes desean abortar son juzgadas y no reciben la información adecuada.

“Lo que nos hemos dado cuenta en estos meses es que pareciera que el personal de los hospitales no está capacitado. Por un lado, parece que no tienen la información, lo que nos hace pensar que no existen protocolos para este tipo de casos porque en realidad lo que sucede cuando llegan las personas que quieren solicitar abortos voluntarios, que son legales, o no les dan la información correcta, o todavía hay esta parte de estigmatización en donde les dicen que eso está mal, que eso no se hace”, expresó.