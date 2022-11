Convocatoria a Asamblea Ordinaria “Call to an ordinary meeting”

Con fundamento en los Artículos 14.2, 14.6 14.7 del Reglamento del Régimen de Propiedad en Condominio del “Subcondominio Palmilla Estates Sección Uno” se convoca a los Condóminos de este régimen condominial, a una Asamblea Ordinaria de Condóminos, que tendrá verificativo el martes 10 de Enero de 2023 en Palmilla Estates lote 11, en San José del Cabo, B.C.S.

La asamblea se llevará a cabo en primera convocatoria a las 10:00 horas. De no haber Quórum en la primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda convocatoria a las 10:15. Y en caso de no haber Quórum para una segunda convocatoria, la tercera y última será a las 10:30 horas. El registro de Condóminos comenzará a las 9:30 horas.

Based on Articles 14.2, 14.6 and 14.7 of the By-Laws of the Condominium Regime for Palmilla Estates Section One, we issue this call to assembly to homeowners of this Condominium Regime to attend an annual ordinary homeowners meeting that is to take place on January 10, 2023 at Palmilla Estate lot 11, San Jose del Cabo, B.C.S.

The first call to assembly for the subject meeting will be at 10:00 am; if a legal quorum cannot be established, the second call will be at 10:15 am; if a legal quorum cannot be established, the third and last call will be at 10:30 am. The registration of qualified participants will start at 9:30 am.

La asamblea se llevará a cabo al tenor del siguiente:

The agenda of the meeting is as follows:

AGENDA

Verificación de quórum legal. (Quórum verification).

Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea. (Appoint the assembly president and secretary)

Presentación y aprobación del resultado del ejercicio de 2022. (Review and approval of the year 2022 operational expenses.)

Presentación y aprobación del presupuesto de operaciones para el ejercicio del año 2023. (Presentation and approval of the 2023 operational budget).

Elección de miembros del comité de vigilancia para el año 2023. (Election of the 2023 surveillance committee members).

Otorgamiento de poderes y facultades a los miembros del comité de vigilancia. (Consent of power of attorney and faculties to members of surveillance committee)

Designación para la protocolización del acta de asamblea y poderes. (Designate and consent power of attorney to register the assembly act)

Discusión y aprobación en cuanto a cualquier modificación propuesta. (Discussion and approval of any proposal to modify).

Asuntos diversos de interés de la asamblea, así como los relativos a la formalización de los acuerdos adoptados por la asamblea. (Other topics of interest to the assembly, as well as those related to the formalization of the resolutions taken by the assembly).

Clausura de la asamblea. (Adjournment of the assembly).

San José del Cabo, B.C.S., a 1 de noviembre de 2022.

Lic. Eduardo Correa Vales presidente de la asociación

Asociación de Condóminos del Subcondominio Palmilla Estates Sección Uno, A.C.