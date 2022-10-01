Convocatoria Colonos Legendarios CSL
Los Cabos

Convocatoria Colonos Legendarios de Cabo San Lucas

Por CPS Noticias

CONVOCATORIA

A LOS ACCIONISTAS DE “COLONOS LEGENDARIOS DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C .V.”

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS No. 182 Y 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE:

COLONOS LEGENDARIOS

DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.

A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS 12:00 HRS., DEL DIA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, EN LA CASA EJIDAL, UBICADA EN ESQUINA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA EJIDAL EN CABO SAN LUCAS, B. C. S.

ORDEN DEL DIA

1.-LISTA DE ASISTENCIA

2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA

3.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES CON MOTIVO DE LA CONCLUSION DE  SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INSTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS

4.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES POR ENDOSOS.

5.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y DICTAMEN PARA SU APROBACION.

6.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.

7.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

SE LES SOLICITA SU PUNTUAL ASISTENCIA.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Convocatoria Colonos Legendarios

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