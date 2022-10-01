Convocatoria Colonos Legendarios de Cabo San Lucas
CONVOCATORIA
A LOS ACCIONISTAS DE “COLONOS LEGENDARIOS DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C .V.”
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS No. 182 Y 183 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE:
COLONOS LEGENDARIOS
DE CABO SAN LUCAS, S.A. DE C.V.
A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS 12:00 HRS., DEL DIA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, EN LA CASA EJIDAL, UBICADA EN ESQUINA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA EJIDAL EN CABO SAN LUCAS, B. C. S.
ORDEN DEL DIA
1.-LISTA DE ASISTENCIA
2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES CON MOTIVO DE LA CONCLUSION DE SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INSTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS
4.-INFORMACION Y AUTORIZACION EN SU CASO DE TRASMISION DE ACCIONES POR ENDOSOS.
5.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y DICTAMEN PARA SU APROBACION.
6.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL.
7.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
SE LES SOLICITA SU PUNTUAL ASISTENCIA.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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