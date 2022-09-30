Convocatoria empresa Colonos Legendarios
CONVOCATORIA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS NO. 181,183,186 Y 187 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COLONOS LEGENDARIOS AUTO SERVICIO, S. A. DE C.V., A QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 1:00 P.M., EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL UBICADA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA CON CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, B.C.S., BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
1.-LISTA DE ASISTENCIA
2.-DESIGNACION DE ESCRUTADORES E INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3.-INFORMACION Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DE TRASMISIÓN DE ACCIONES CON MOTIVO DE CONCLUSIÓN DE SUCESIONES TESTAMENTARIAS E INTESTAMENTARIAS A BIENES DE ACCIONISTAS.
4.-INFORMACION Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DE TRASMISIÓN DE ACCIONES POR ENDOSOS O DONACION.
5.-INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y DICTAMEN PARA SU APROBACIÓN.
6.-DESIGNACION DEL DELEGADO ESPECIAL.
7.-CLAUSURA, PREVIA REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
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