Convocatoria Asamblea General Ordinaria Condomino Las Olas

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCADA POR LOS PROPIETARIOS DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DENOMINADO LAS OLAS, A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR,

“ASOCIACIÓN DE LAS OLAS ASOCIACIÓN CIVIL”

Se convoca a los propietarios y/o beneficiarios de inmuebles que forman parte del Régimen de Propiedad en Condominio “LAS OLAS” a una Asamblea que se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2022, en el área de la alberca del Condominio LAS OLAS, Kilómetro 28 de la Carretera Transpeninsular Benito Juárez, Costa Azul, en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, a las 9:00 a. m. en primera convocatoria; en caso de que no se reúna el quórum a esa hora, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 9:30 a.m. en el mismo lugar, y si no se reúne el quórum para entonces, la asamblea se celebrará en la misma fecha y a la misma hora y lugar, a las 10:00 a.m.

El orden del día de la asamblea será el siguiente:

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

Designación de presidente, secretario y escrutador de la asamblea.

Presentación y, en su caso, aprobación de la información financiera de los meses de noviembre, diciembre de 2021, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año fiscal 2022.

Presentación y, en su caso, aprobación del PRESUPUESTO para el año 2023.

Se propone un incremento del 10% de las cuotas de mantenimiento en relación al año anterior 2022.

Nominación o ratificación de miembros para ocupar un cargo en el Consejo de Administración del Administrador, Asociación de Las Olas, A.C., y aprobación o ratificación de los miembros del Comité de Vigilancia.

Propuesta, Ratificación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos especiales: a) Reparación del chiller con un costo de $27,800.00. dólares estadounidenses. Para este rubro se utilizaron fondos de reserva. Para reemplazar los fondos de reparación de emergencia se requeriría de una cuota extraordinaria.

Los siguientes elementos necesitan ser reparados o reemplazados y si se aprueban requerirían una cuota extraordinaria para cada elemento:

b) Modificación de los porches del piso 2-5. El muro se elevaría 2 bloques más. (aproximadamente $13,000.00 dólares estadounidenses) c) Sustitución de la valla de seguridad podrida en la zona de estacionamiento (aproximadamente $4,500.00 dólares estadounidenses) d) Compra de un juego de reserva de tarjetas de control de ascensores. (aproximadamente $13,000.00 dólares estadounidenses) e) Instalación de cámaras de seguridad recomendadas por nuestra nueva compañía de Seguridad. (aproximadamente $5,500.00 dólares estadounidenses). f) Compra de equipos de gimnasio: nueva estación de entrenamiento múltiple, bicicleta fija, caminadora, elíptica. (aproximadamente $7,000.00 dólares estadounidenses)

CUESTIONES RELATIVAS A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Aprobación por 1 año de la reducción de ocupación como sigue:

1 recámara: 3, exención para 1 infante menor de 2 años.

2 recámaras: 5, exención para 1 infante menor de 2 años.

3 recámaras: 7, exención para 1 infante menor de 2 años.

A503 y PH A&B: 8, sin exención.

8.1) Como parte de esta reducción, cualquier inquilino que exceda de la ocupación permitida causará a una multa de $100 dólares estadounidenses por persona que exceda de la ocupación máxima permitida para la segunda noche, con un aumento de la multa de $100 dólares estadounidenses por noche por persona que sobrepase la ocupación permitida hasta que se resuelva por el propietario o Administrador de la propiedad.

8.2) Además, los visitantes de los inquilinos no podrán exceder la ocupación permitida para esa Unidad. Los inquilinos podrán recibir 2 visitantes o 1 familia en Las Olas. Una familia se definiría como 2 padres y un máximo de 2 hijos. Las visitas a los inquilinos en Las Olas estarán limitadas bajo la ocupación máxima de la unidad a menos que se conceda una autorización previa por el Administrador o el Consejo.

Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para cobrar cuotas a los propietarios que renten su condominio. Estos fondos se añadirían a la cuenta de mantenimiento y reparación para permitir el mantenimiento continuo de Las Olas según sea necesario a lo largo del año.

Los propietarios que renten sus condominios pagarán una cuota por cada mes que su Unidad esté disponible para renta. Los propietarios que no rentan sus unidades estarán exentos. Cualquier propietario o familiar del propietario que ocupe su unidad durante más de 30 días consecutivos a partir del día 1 de cualquier mes no tendrá que pagar las cuotas por el mes que sus unidades no estén disponibles para renta. La cuota no se prorratea por menos de 30 días.

La cuota mensual propuesta será la siguiente

Unidades PH y A503: $125.00 dólares estadounidenses

3 Recámaras $100.00 dólares estadounidenses

2 Recámaras $75.00 dólares estadounidenses

1 Recámara $40.00 dólares estadounidenses

Asuntos Generales a) Estado de la nueva Concesión de Playa. b) Discusión sobre otras necesidades de mantenimiento y posible reemplazo de los elevadores. c) Discusión sobre la construcción del área de BBQ. d) Recordatorio de los fondos de becas de Las Olas y su misión. e) Fecha para la Asamblea Anual del próximo año. Se informa a los Condóminos que el Municipio ya no cuenta con periódico impreso; sin embargo, si existe la publicación electrónica del Diario Tribuna de mayor circulación en el municipio. Por lo anterior y en virtud de la presente aclaración la publicación se realizara en forma electrónica. Para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Designación de un delegado especial que se encargará de formalizar el acta de la asamblea.

Atentamente

Lourdes Marlene Angélica Aguilar Palacios

Representante Legal de “Asociación de LAS OLAS, A.C.”

Administrador del Régimen de Propiedad en Condominio Las Olas