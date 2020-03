Copa Libertadores: expulsan a 8 jugadores en un partido

La pelea empezó en pleno partido luego de que uno de los jugadores discutiera con un rival hasta llegar a los golpes. Como era de esperarse, los compañeros de ambos, inclusive aquellos que estaban en la banca, corrieron hacia la cancha, donde se armó una batalla campal.

— out of context fútbol peruano (@oocontextFP) March 13, 2020

Como resultado de la violenta pelea, el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja a cuatro jugadores por equipo: a los protagonistas y a seis jugadores que participaron en este escandaloso episodio.

Finalmente, Gremio se quedó sin Caio Henrique, Pepe, Luciano y Paulo Miranda, mientras que los jugadores sancionados del Inter fueron, Edenilson, Moises, Víctor Cuesta y Bruno Praxedes.

A mild mannered affair in the Copa Liberdatores last night between Gremio and Internacional…

⚽️ Goals 0⃣

🔴 Red Cards 8⃣ pic.twitter.com/slqhU5hDex

— WhoScored.com (@WhoScored) March 13, 2020