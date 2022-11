Coparmex Los Cabos en contra de reforma electoral de AMLO

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Los Cabos se sumó al rechazo externado por la Coparmex -Nacional, en relación a la propuesta de reforma electoral que envió el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Diputados.

Arandi Torres Álvarez, presidente de Coparmex Los Cabos, en entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, informó que la organización realizó un oficio para solicitar un análisis a profundidad de la reforma electoral, indicando que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha logrado la democracia dentro de cada uno de los procesos electorales.

“Mira existe una carta firmada por todos los centros empresariales de la Coparmex donde se invita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a razonar, a que gracias a los trabajos del INE se ha logrado en las últimas décadas, la alternancia de partidos en el Poder Ejecutivo nacional eso significa que la primordialidad de su trabajo se ha cumplido, no quiere decir que no existan áreas que observar y corregir, sin embargo, se merece un estudio detenido y con la conciencia de buscar verdaderamente y sobre todo con objetividad los resultados y mejoras que beneficien a la totalidad de la población mexicana”, dijo Torres Álvarez.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con el que se pretende disminuir el número de consejeros y la forma en que serían elegidos, así como la eliminación de los organismos electorales locales.

Por su parte Coparmex Los Cabos, a través de su presidente Arandi Torres Álvarez, resaltó que, al reducir el número de consejeros, los procesos democráticos se verán afectados e, inclusive, mencionó que no es momento para analizar una reforma de tal magnitud, ya que, hasta el día de hoy, México no se ha recuperado en materia de economía.

“La propuesta de elegir a los consejeros como se eligen a los partidos a gobernar inclina la balanza de una manera muy parcial, en la misma proporción que un partido manipula el capital político y a las masas para ganar elecciones, ya no serían elecciones imparciales se le retira la neutralidad al árbitro y eso es incongruente, o sea, hoy no es el momento para discutir la reforma electoral porque contribuye a la incertidumbre de las inversiones y se nota dado que México es el único país en América Latina que no se ha recuperado en materia de economía desde antes de la pandemia”, sentenció.

La Coparmex insistió en el llamado a los legisladores de todos los partidos políticos para que no aprueben la citada reforma, pues no garantiza el fortalecimiento de la democracia, mientras que el tema de reducir gastos no es tan relevante, como garantizar la legalidad de cada proceso de democracia dentro del país.

“No debemos perder de vista que el resultado no es ahorrar dinero, o sea el objetivo no es ahorrar dinero, el objetivo del INE no es ahorrar dinero así como el objetivo de todos los órganos independientes, el objetivo es su buen funcionamiento y garantizar los derechos de la sociedad, de que ese funcionamiento nos va a traer los resultados esperados en el caso del INE el ejercicio de la democracia, entonces no podemos actuar solamente por una sola consideración que es ahórrate en sueldos y todo lo demás y la democracia y la garantía de la neutralidad dónde queda esa, es la primordialidad del INE, no podemos perder eso de vista”.

Para finalizar, Torres Álvarez indicó que la Coparmex siempre está presente dentro de las mesas de participación e inclusive el presidente nacional, José Medina Mora ha promovido y alzado la mano ante las cámaras legislativas.